Nähtu oli külaliste meelest muljetavaldav. Kiti talu peremees, Tartust pärit Mart Avarmaa on selles kaunis mereäärses külas koos perega tegutsenud 20 aastat. Vana taluhoone ja kõrvalhooned on kenasti korda tehtud. Paljudele neist on antud uus funktsioon. Uhkusega näitas Avarmaa eriskummalise kujuga toole, öeldes, et maailmas mujal selliseid pole. Need on ekstra Kiti talu jaoks tehtud. Komisjoni liikmed tähendasid palju praktilisi lahendusi. Õppinud ehitusinseneri, aastaid restaureerimisfirmas töötanud Jaanus Tamkivi sõnul on talukompleks filigraanselt korda tehtud. “Ühtki kriitikanoolt ei saa siin lendu lasta,” nentis ta.