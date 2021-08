SAARLANE ⟩ Püha Tõnu sõda ja rahu

PAUKU PEAB SAAMA: Sõjandus on Tõnu Veldret köitnud juba maast madalast. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaare Laurentiuse kiriku vöörmünder Tõnu Veldre on osanud endasse kuidagi mahutada üheaegselt nii sõja kui ka rahu. See on tulnud paraku nii mõnegi mahasalgamise hinnaga.