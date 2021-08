Anneli Teppo-Toost on inimese ja isiksusena särav ja eriline ning selline on ka tema Saaremaa kodu – Maali talu Undvas. "Minul on eluaeg olnud see häda, et ma ei suuda emotsioone endale jätta. Tahan kõiki kogemusi teistega jagada," tunnistab ta ise kohe meie kohtumise alguses.