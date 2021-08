TOIT ⟩ Lestast saab fileed ja kreemi

KUKUU KALARESTORANI PEAKOKK TOOMAS LEEDU tunnistab, et lesta fileerimisel on kala kadu väga suur. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Suitsutamine, keetmine, kuivatamine, praadimine. Need on neli põhiviisi, kuidas lestakala toiduks teha. Asjatundjad ütlevad, et sellisel kõige tavalisemal moel tehtud kala ongi kõige parem.