Selles maalilises paigas heiskas kokkutuleku lipu aastakümneid kaptenina merd kündnud Toivo Pära. Tema võttiski külameestest esimesena unustatud lautrikoha taas kasutusele. Külast randa rajati korralik tee. Mäebel sündinud ja kasvanud Luule Aadussoo kiitis seltsi ettevõtmisi, tundes heameelt, et Viljandimaalt on külla elama tulnud selline hakkaja mees nagu Nalmond Meri. Tema on seltsi eestvedajana külaelu edendamiseks suutnud palju ära teha.