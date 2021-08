Õiguskantsler Ülle Madise: “Nii on see olnud kogu aeg ja kahjuks on see nüüd üks küsimus, kus üks osa rahvast raevukalt nõuab maskikohustust, teised on sama raevukalt sellele vastu ja kolmandad kannatavad raevu all. On riike, kus maske pole kunagi kantud ja ei kanta. Ja teadusuuringud on pehmelt öeldes vastukäivad.”