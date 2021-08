“Modellinduse juures võlub mind muidugi mood ise! See totaalselt täidab mu hinge,” õhkab Agne ja nendib, et kõige enam jumaldab ta catwalke (ingl k modellide lavalkõndimine, rõivaste esitlemine), kuna nendega kaasneb mõnus liblikate tunne kõhus. Ja muidugi, kellele ei meeldiks ilusaid rõivaid kanda? Ka modellindusega kaasnev ettearvamatus meeldib Agnele, see on tema hinnangul ühekorraga mõlemat, nii hea kui halb samal ajal.