1966. aasta võõrkeelte õhtul lõid piigad laulu koolis ning kaugemal laineid löönud ansambli Müstikud saatel. Esitati lugu “Glory, glory, hallelujah”. Imbil on meeles, et lugu algas bassikäiguga, siis pidi laul kaasa tulema. “Aga bänd pidi kolm korda alustama, enne kui me õigele kohale pihta saime,” naerab ta.