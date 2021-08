Kirjandusteadlane Maarja Vaino kirjutas läinud aastal Õpetajate Lehes, et kuidagi oleme jõudnud maailma, kus inimkond valmistub Marsile sõiduks, aga ei oska ravida sisemist tühjusetunnet ega ängi. “Võidujooksus, kellel on surres rohkem asju, on ära unustatud, et ka edu suudavad saavutada vaid inimesed, kellest on lapsepõlves kujunenud tervikliku psüühikaga isiksused. Ja et lapsed on õrna, alles kujuneva psüühikaga olendid. Kes alles õpivad elu tundma ja kes ei saa ega oska – ega tohikski võtta täit vastutust oma elu eest enne täiskasvanuks saamist. Vahel näib, et oleme lasknud oma laste elul liiga vara liiga keeruliseks muutuda,” nentis ta.