Neh, tuleva nädali juba lapsed lähtvad tarkust taga aama jälle. Keldrid akkavad värki täis suama ja laupa pannasse jälle muinastuled põlema. Et ikka oleks suil kena munuke minek. Muhus oo kohe kindlaste tiada, et Lõunarandas tihasse muinastuld. Õhta nõnna umbest poole ühessaks tasub ennassid sõnna aada. Kuulukse, et Muhu Virtuoosid mängvad. Ja neh, tansiks lähäb kua.