Aeg, see kõige suurem jutuvestja, kõnnib meie südames alates sellest viivust, kui meile elu antakse. Tema pajatatud lood on teinud meist need, kes me täna oleme. Mõnikord rõõmsad, mõnikord kurvad, vahel kaastundlikud ja siis jällegi tõrjuvad. Mitmekihilised ja sageli äraarvamatud olendid, kes ütlevad küll, et vigadest õpitakse, kuid ei lakka neid vigu ikka ja jälle kordamast.