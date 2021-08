Saatejuhile Aare Lainele meenutas juubilar oma lapsepõlve ja noorusaastaid, rääkis sellestki, et praegu on ta pühendanud viikingiaja uurimisele. Saates on ka lõik meremuuseumi direktori Urmas Dreseni külaskäigust juubilari juurde. Dresen kinkis kunagisele kolleegile meremuuseumist trükisooja teose, mis kajastab Käsmu meremeeste tegemisi.