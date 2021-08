KÕIK ON UUS SEPTEMBRIKUUS: Uued ja ilusad kooliasjad teevad Marelyle rõõmu. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saage tuttavaks, see on 7-aastane Marely Saarkoppel Kahtla lasteaed-põhikooli 1. klassist. Õigemini – tema on selle klassi üks ja ainus õpilane.