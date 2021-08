Meie esimene roll on anda head nõu ja karistamiseni me jõuame siis, kui enam muudmoodi asju korda ei saa. Tööinspektsioonil on kolm olulist teemat – töötervishoid, tööohutus ja töösuhted. Miks me räägime tööohutusest ja -tervishoiust – sest me kõik veedame suurema osa ajast tööl. Et me tervis oleks hoitud, on väga oluline, milline on töökeskkond. Vahel tegeleme ka töösuhetega, kui tööandja ja töötaja vahelt on must kass läbi jooksnud ning tullakse töövaidluskomisjoni õigust nõudma. Meie eesmärk on osapooli lepitada ja jõuda kompromissini.