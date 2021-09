KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED ⟩ Koroona ja haridus

LASTEAED

Koroona leviku tingimustes on lasteaedadele soovitatud võimalusel korraldada laste üleandmine õues. Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse üldjuhul lubada lapsevanemaid ja külalisi, kes tõendavad, et on: *vaktsineerimiskuuri läbinud või *COVID-19 haiguse läbi põdenud või *kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.

Lasteaed saab külalistele soovitada hoonesse sisenemisel maski kanda.

AUTOKOOL

Teste soovitatakse vaktsineerimata töötajatele teha kord nädalas. Kiirtesti ei pea tegema vaktsineeritud töötaja või vaktsineerimata töötaja, kes esitab tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul või mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi saadud antigeeni kiirtesti tulemuse juhul, kui see on tehtud tervishoiuteenuse osutaja juures.

AKTUSED

Praeguses olukorras peab kool ise korraldama aktused võimalikult turvalises keskkonnas, aga nii, et mahuks ka õigusruumi ära. Võimalusel õues ja osalejatele tuleb meelde tuletada, et haigustunnustega isikud peavad jääma koju jne. Lisaks saab esitada ka üleskutse, et osalevad isikud, kes ei ole vaktsineeritud, võiksid end aktuse-eelselt kodus vm testida, et nad ei ole viirusega nakatunud, kaitstes seeläbi teiste aktusest osavõtjate tervist. On võimalus ka ise omalt poolt tagada kooli juures sel päeval testimispunkt, kus inimesed saavad end testida.

HUVIHARIDUS

Üldine põhimõte alates 26. augustist on, et ka huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes peavad üle 18-aastased osalejad tõendama oma nakkusohutust, esitades COVID-19 tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Huvikool võib pakkuda võimalust teha koroonatest ka kohapeal enne huvitegevust. Kui huvikool soovib, võib ta testi eest ise tasuda või tasub testi eest huvitegevuses osaleja. See on omavaheline kokkulepe.

TASEMEÕPE

Tasemeõppes õppivatele õpilastele ei laiene tõendi küsimise nõue. Kooliruumides maskide kandmist võib soovitada. Hetkel on maskikohustus avalikes siseruumides, kuhu on kõigil ligipääs – kaubanduskeskused, apteegid, pangasaalid, ühistransport jms.

LAPSE VAKTSINEERIMINE

Mida teha, kui lapsevanem vaktsineerimiseks nõusolekut ei anna, kuid vanem kui 12-aastane õpilane seda siiski soovib?

Kui lapsevanem nõusolekut ei anna, siis koolis ei ole võimalik õpilast vaktsineerida. Kui laps ise siiski soovib vaktsineerida, siis on tõepoolest ainus võimalus pöörduda perearsti poole.

BEEBIKOOL

Väikelaste vanemad beebikoolis on huvitegevuses osalejad ja neile kehtivad paraku samad reeglid kui kõigile teistele. Osalejal peab olema vaktsineerimise/läbipõdemise tõend või hiljuti tehtud test. Kohapeal võib pakkuda võimalust teha kiirtest. Kuidas selle eest tasumine toimub, tuleb kokku leppida.

12+ NOORTE LAAGER

Laagrite eel on võimalus noori testida, aga kohustuslik see ei ole. Testimise broneerimiseks tuleb lapsevanemal helistada tel 64 64 848 ja öelda, et soovitakse last testida lastelaagri eel.

Laagrite osas tuleb järgida tavapäraseid laagrite korraldamise üldpõhimõtteid.

KOOLI RAAMATUKOGU

Raamatukogu on avalik ruum, kuhu on kõigil sissepääs. Sellisel puhul tuleb seal sarnaselt nt apteegi või pangasaaliga kanda maski. Tõendit esitama ei pea.

MUUSIKAKOOL

Muusikakoolis õpivad tõenäoliselt alla 18-aastased lapsed, nemad tõendit esitama ei pea. Muusikakooli õpetajatega on sama lugu nagu üldhariduskooli õpetajatega, et vaktsineerimata või haigust mitte põdenud töötajad peavad tegema kord nädalas kiirtesti.

LASTEAIA HUVIRING

Huviringide tegevus lasteaias keelatud ei ole.

