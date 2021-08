ARVUSTUS ⟩ Ilmutused lõuendil ja klaasil

Inspiratsiooni eksootilisest keskkonnast

Ent kuidas läheneb Capri teemale 100 aastat hiljem maalikunstnik Urmo Raus, kelle Eesti kunstiakadeemias alanud haridustee jõudis diplomini kunstikõrgkoolis Pariisis? Nagu Konrad Mägi, on temagi sageli ammutanud inspiratsiooni kodust eemal eksootilisemas keskkonnas. Varemalt oma loomingus enamasti abstraktse kunsti võimalusi katsetanud autor on värskes Capri seerias jutustavam.

Kohapeal kogetud vahetute isiklikele muljete kõrval on maalidele oma jälje jätnud ka Rausi teadmised Capri ajaloost. Antiikajal Rooma imperaatorite meelispaigaks kujunenud saar meelitas uusajal võimuladviku kõrval ka vaimuinimesi.

Urmo Raus on kirjutanud oma maaliotsingutest kui “ilmutuslikust maalimisest”, tõmmates paralleeli digiajastu eelse fotograafiaga, kus tõde kaadrisse jäänust selgus alles ilmutusvannis ning pakkus teinekord üllatusena kujutisi meeltevälisest maailmast. Kui varem kulutas ta lõuendit müstilise “lõuenditaguse maailma” pildile püüdmiseks sellise piirini, et kujutised hakkasid juba läbi kanga tungima, siis nüüdse näituse töid, mil hallikas lõuend sootuks kruntimata, iseloomustab kergus ja pintslipuudutuse õrnus.

Õieti on kauni Raegalerii valgetel seintel avanev heledalt sinetav pildimaailm suisa eeterlik – läbikumava lasuurse värviga antud motiivid ja lõuendit vaevu riivavad katkendlikud joonistused võiksid tugevama hingetõmbe peale pildilt justkui minema lennata.

Kunstnik on püüdnud talletada võimatut, soovinud edastada imelise saare needki tahud, mis on silmale nähtamatud. Kas ta on selles püüdluses õnnestunud? Vastus võib peituda kunsti “lugemisoskuses” – kuivõrd suudetakse dešifreerida kalligraafilise joonteniidistikuga salakirja kujundite pinnal, mõista oma sisima Capri-kaardi joonestaja fantaasiailma, leida teed tunnetusteede hämarikus.