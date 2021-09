JUHTKIRI ⟩ Uus algus

Ja see täna alanud kooliaasta tuleb Saare maakonnas mitmes mõttes eriline. Kahest seni Kuressaares tegutsenud gümnaasiumist said põhikoolid, samas avab uksed uhiuus riigikool – Saaremaa gümnaasium. Hariduse kooli pere peab aga leppima remondi tõttu asenduspindadega Upal.

Uue õppeaasta algusega said koolid ka kohustuse kord nädalas koroonaviiruse osas oma vaktsineerimata töötajaid testida. Kuigi tülikas, on see kindlasti vajalik – järjekordset distantsõppe-aastat sooviksid ilmselt vähesed.