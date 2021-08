LUGEJA KIRI ⟩ Viiluka-alune “ürgmets” peaks jääma!

Täna on see üsna ürgmetsa-ilmeline – täielik vaatamisväärsus. Annaks sajale perele seeneprae ja mõne purgi hoidist igal suvel ja sügisel.

Minu meelest võiks RMK-lt veel armu paluda, et selles metsas tehtaks mõistlikku, st kohalikku mitmekesist loodust säästvat raiet. Sellist, mis meie 11 liigiga allikasoo ja vana merelahe jäänukjärve põhjas kasvavaid elavaid liike säästaks. Kuid võime proovida sellist raiet paluda. Riigi mets on ju meie kõigi mets.

Andke märku, kes on valmis appi tulema – paluma RMK-l säästa vanu põlispuid ja erinevaid liike, mitte randaalima/kündma üles pinnast ning mitte istutama uusi võõraid istikuid. See mets on noori igas vanuses puid täis. See mets uueneb ise.