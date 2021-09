Meenutame “viimase miili” projekti, kus euroraha toel terve Kuivastu–Kuressaare maantee pikkuselt nn emakaabel pinnasesse paigaldati, ilma et need inimesed, kellel seda koroonapandeemia aegse kodukontori perioodil hädasti vaja olnuks, seda kasutada saaksid.

Lõpetamata on 2008–2012 sillauuringu järelmid. Seetõttu on praegu kehtivas Muhu valla üldplaneeringus reserveeritud tollase maanteeameti ettepanekul kolm 300 m laiust trassikoridori Muhu saare idakaldal.

Maanteeamet on asendunud transpordiametiga, mis tähendab, et Eesti kombe kohaselt pole ka vastutajat. Ning kuigi Muhu üldplaneeringu kehtestamisest on pea 13 aastat, ei ole trassikoridorides endiselt selgust. Pea kilomeetri laiuses osas ei saa omanikud oma maad kasutada mitte millekski peale loomade karjatamise.