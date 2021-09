Sest vuata sellega oo nõuke asi tiadupärast, et nõuksed vad kiusupunnid võivad Muhus äkist laulu sisse suaja või kogunisti roamatu sisse. Sest neh, kui sa kua vuatad, et üks oo sõuke isekieru ja omatette, et nõukse kallal võib võtta küll, siis sa ep tia pooleskid, mes ta soo kohta kahe- kolmekümne vuasta pärast kirjutab. Ja vat siis oo juba ull lugu. Tüki kenam oleks ju eluilmal kuulda laulu, et kui munuke laps saa ollid, et sa kellegid mõne jõlvena kääst kooli aegas ää piastsid.

Aga mis sii ütelda – kena sui olli. Sai ojomas köidud küll ja viel ja muudkid ette võtta. Küll kampaga, küll omaväkke. Äkist selle kaubaga seesab teris kua easte käe nüid. Sest se va tohm taud põle ju kadun siit kuskile mitte. Tuleb kangest ooles olla ikka.

Ühesteistmes kuupäe kuulukse tulavad jälle üks antvärk päe. Neh, vähemaste muuseumirahvale. Nie põrutavad siis üle Suure väena. Lähtvad Virtsu tiaduspääva tegema. Väena ületamisest ja nendest muhulastest, kis Virtsu kantis elavad ja elan oo. Et millal naad oo sõnna sattun ja mesmuodi ja. Neh ja sest üle väena vilkumisest kua. Et ons mõnel miskid põnevad või ohtlikku meenuta. Et mesmuodi sialt oo üle köidud. Mõuksed laevad oo ooln ja mesmuodi oo talve üle jäe kuibitud.

Kokku suajasse Virtsu kuolimajas ja Muhust masu mindade bussiga sõnna. Alguse aaks oo kakstesn.

Ja seda kanged meeste käsitüöde näitust suab Koguva kunstitallis nähe kuni kümnenda septembrini. Et kis põle viel näin, siis aga minge. Puru vägev asi oo! Neh, et mehed tegavad puutüöd või sepatüöd, aga vuata tuleb välja, et naad oskavad pätta kua roosida. Ja ep jäe naistele alla üht!

Ja muuseum annab mudud seda kua tiada, et näitusel köijatele oo nüid nie riigi käsulavad ette üteln, et tuleb omale sie tõend seltsi võtta või siis negatiivne test. Neh lapsed lastasse ilma sisse.