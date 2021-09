Maailmakoristuspäeva raames 6.–19. septembrini üle Eesti toimuva aktsiooni käigus on COOP-i ja Selveri parklates kavas kokku koguda sahtlites ja kappides seisvaid kümneid tuhandeid vanu elektroonikaseadmeid, et anda neile uus elu.

Aktsiooni eesmärk on juhtida tähelepanu taaskasutusele ning anda inimestele võimalus vana ja seisma jäänud elektroonika kas müüa või ära anda ja nii anda oma panus keskkonnahoidu. Kuna väga paljudel vanadel seadmetel on jätkuvalt väärtus, on kohapeal võimalik lasta seade hinnata ja soovi korral ka ära müüa. Kui seadmesse siiski elu sisse ei puhu või on tegemist liiga vana esemega, läheb see utiliseerimisse ja panus loodushoidu on siiski antud.