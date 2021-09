Koroonaviirusesse haigestumus kasvab taas ning mitte ainult mandril. See näitab, et keegi on kelleltki viiruse hankinud ning seda teistelegi edasi andnud. Isegi kui külmetuseks peetav koroona ei tundugi päris haigusena, võib see viirus mõne teise, nõrgema immuunsusega inimese maha murda. Vaevalt rõõmustavad needki, kes küll ei haigestu, ent peavad “koroonapositiivsega” kokkupuutumise järel igaks juhuks eneseisolatsiooni jääma.