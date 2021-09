Leedus puhkes rändekriis tänavu juunis. Suvekuudel on Valgevene ja Leedu piiri ületanud üle 4000 inimese, kellest veerand on lapsed. Suurem osa pagulastest on pärit Iraagist. Inglise keelt kõnelevad neist vähesed, kuid nad on veendunud, et Euroopa Liit peab neid abistama ja tagama liikumisvabaduse.