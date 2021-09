"Sõrves näiteks on säärane varemetes ja mahajäetud pühakoda Iide külas asuv Torgu apostel Johannese õigeusukirik," ütles Torgu osavallakogu esimees Kaupo Vipp . "Just selle hoone olukord panigi meid probleemi üle laiemalt mõtlema."

Varemetes olekule vaatamata on need sakraalhooned endiselt turiste ligitõmbavad vaatamisväärsused. Samas võivad aga lagunevad hooned inimestele ohtlikud olla.

"Praegu jääb küll mulje, et need hooned ei kuulu kellelegi, need nagu ei olekski kellegi alluvuses," lausus Vipp. "Kogudustel pole piisavalt raha, et neid korda teha. Enamasti ei kuulu need ka muinsuskaitse alla ja ka kohalik kogukond ei pööra neile erilist tähelepanu."