MÄLESTAME ⟩ Erkki Pennanen

Erkkist oli viimaste aastate jooksul saanud Laimjala piirkonna süda. Oma targal, rahulikul ja tasakaalukal moel ta aitas, toetas, andis nõu, kujundas ja tegi teoks kõik meie soovid. Kui me teised siin omavahel mõnikord valjult vaidlema kippusime ja loomingulised puhangud eriti tuliseks paisusid, jäi Erkki alati rahulikuks. Ta oli kõigile oma heatahtlikul ja muhedal moel toeks ning rahustas meie tormilisi tundeid. Erkki oli alati igaühe jaoks olemas.

Professionaalse graafilise disainerina on Laimjala saanud just Erkki nägu – sõna otseses mõttes. Erkki looming on näha kogu piirkonnas. Ta disainis oma kaunil moel kõik meie kandi projektid, alates raamatust “Laimjala kandi muistsed maitsed” kuni rahvamaja logoni.