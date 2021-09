Angerjas on meie vetes haruldane kala. Mis on ka põhjus, et seda kala himustavad gurmaanid peavad Saaremaa vetest püütud angerja kilo eest kukrut kergendama 25–30 euro võrra. Tõsi, Võrtsjärvest toodud angerja eest küsivad kalamehed poole väiksemat, ent siiski krõbedat hinda.