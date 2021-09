KÜSITLUS ⟩ Kui korrektselt maskikandmise kohustusest kinni peetakse?

Janne Kaasik Kuressaarest: Panen poodi minnes küll maski ette, aga kannan seda ainult nii kaua, kui suudan. Kui tunnen, et rohkem ei suuda, siis võtan selle vahepeal eest ära. Kaupluses ei kanna maski sugugi kõik külastajad, aga mittekandjaid on siiski vähem. Osa leiab, et piirangud tuleks üldse maha võtta. Mina leian, et Eesti ei ole selleks siiski valmis. Ma ise koroonaviirust ei karda. Kuigi mu töö juures on olnud koroonasse nakatumist, ei ole see mulle külge hakanud.

Janne Kaasik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Priit Pihel Kaarmalt: Eks neid maskide mittekandjaid ole ikka. Mulle näib, et need mittekandjad on pigem nooremad inimesed ning naisi ja mehi on nende seas enam-vähem võrdselt. Ise üritan maski kanda nii palju, kui nõutud. Kui on aga tühi ruum, kus olen üksi või ainult oma lähikondlastega, siis mina ei näe küll põhjust maski kanda.

Priit Pihel FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Erika Välinurm Valjalast: Ei oska öelda, mina eriti sageli poes ei käi. Kui olen käinud, on see tõesti silma hakanud, et päris kõik maski ei kanna. Mina kannan küll. Kui vajalik see maski kandmise nõue on või kui palju sellest kasu on, ma hinnata ei oska, aga kui peab, siis peab. Reeglid on täitmiseks.

Erika Välinurm FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Risto Kaseorg Muratsist: Elan praegu Tartus. Seal on mulle silma jäänud, et maski kantakse üldiselt vägagi vastutustundlikult. Kui toidupoodides ringi liikuda, siis on raske leida kedagi, kellel maski ees pole, ning kui kellelgi ei ole, teevad kaupluse töötajad selle kohta usinalt märkusi.

Arvan, et mõned maskita kliendid on maski vahest koju unustanud. Loomulikult on karjas ka nn musti lambaid, kes arvavad, et maski ei ole vaja kanda. Alguses, kui maskikohustus oli just uuesti käiku läinud, ei olnud mul endal samuti enam harjumust maski kaasa võtta, kui näiteks poodi läksin. Siis aga küsisin seal kohe, kas seal maski pakutakse või kas ma saan selle osta. Minu meelest on maskikohustus hetkel väga arukas otsus, sest nakatumiste arv on jälle tõusmas ja haiglakohad täituvad koroonahaigetega aina rohkem. Seega on maskikohustus olukorra leevendamiseks hea lahendus. Ka COVID-tõendi kontrollimine teatud asutustes motiveerib inimesi vaktsineerima minema, mis aitab meil probleemi pikemas perspektiivis lahendada.

Risto Kaseorg FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kadi Kuressaarest: Mina käin kaupluses ja muudes avalikes siseruumides üsna harva. Ehkki ma ise seda maskikohustust vajalikuks ei pea, panen ma seal siiski maski ette, kui tarvis. Esimestel päevadel kippus küll meelest minema, et mask tuleb kaasa võtta.

Kadi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mari Kallasmaa Kuressaarest: Leian, et avalikes siseruumides on praeguse hetkeni üsna hästi maskinõudest kinni peetud. Selget erisust maski mittekandjate hulgast ei tooks ma välja, kuna maski mittekandjate hulgas olen märganud nii noori kui vanu kui ka mehi ja naisi. Maskinõude täitmisel olen ise väga korrektne ja olen arvamusel, et maski kandmine on põhjendatud, sest sellega hoiame nii end kui ka teisi.