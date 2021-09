Ilmselt valmistas Rene erineva glasuuri ja maitsega tiibu hästi, sest sõbrad soovitasidki tal hakata neid ka müügiks tegema. “Kuni päevani, mil selle koha avasin, arvasin, et ilmselt see ikkagi ei saa tõeks,” tunnistab ta, et oli ses osas üsna skeptiline. “Aga kui avasime, siis tuli kohale hästi palju inimesi ja mõtlesin, et okei – vist hakkab ikka asi tööle.” Ja nii lihtsalt ongi Renel nüüd fotograafitöö jaoks madalhooajal ehk sügisel, talvel ja kevadel kindel tööots olemas.