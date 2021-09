ILMATEENISTUS ⟩ Uue nädala lõpul kerkib õhusoe 20 kraadi ümbrusse

Öö vastu esmaspäeva on kõrgrõhkkonna servas pilvekihiga. Öö hakul on ilm rahulik ja väga jahe, maapinnal on hallaoht. Pärast keskööd laieneb üle Soome madalrõhkkonna serv, tuul pöördub läände ja edelasse ning muutub tasapisi tugevamaks ning saartest alates termomeetrinäidud tõusevad. Päeval katab madalrõhkkonna äärmine lõunaserv Eesti. Mõnes kohas tuleb ka hoog vihma. Puhub mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul. Läänekaarest lisandub soojemat õhku ja õhutemperatuuri tõuseb 12..15, Lääne-Eestis kuni 17°C-ni.