JUHTKIRI ⟩ Ohutuma liikluse nimel?

Üks linna tähtsamaid teelõike Kuressaares, kesklinna ja Smuuli linnaosa vahel ehk suur osa Torni tänavast on soojustrasside ehituse tõttu suletud ning sõidukijuhtidel tuleb teine marsruut valida.

Need tööd saavad mõne aja pärast loodetavasti valmis ning enam ei pea otsetee asemel ringiga minema. Saaremaa gümnaasiumi avamise tõttu Rohu tänaval muudetud liikluskorraldus on aga “tulnud selleks, et jääda”.