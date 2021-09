PARAS KAMMAIJAA ⟩ Uuendatud ristmik paneb kohalikke õlgu kehitama

Juba varem võrdlemisi ahtaid tänavaid ühendav ristmik on ühte serva rajatud kõnniteede laienduse ja paigaldatud metallpostidega muudetud veelgi kitsamaks, mille tulemusena suuremad autod ei mahu seal enam korralikult üksteisest mööduma, pööramisest rääkimata.

“Miks see kõnnitee nii lai peab olema ja sõidutee nii kitsas?” imestas ristmikuäärse kortermaja muru hooldav meesterahvas. “Sõiduautodele on see ehk piisav, aga kuidas siit suured masinad, näiteks päästeautod läbi mahuvad?” küsis ta.