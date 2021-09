Saare maakonnas oli 2020. aastal emakakaelavähi sihtrühma kuuluvaid naisi kokku 1334, kellest uuringule tuli 643 ehk 48,2%. Saare maakond on sõeluuringus osalejate poolest küll tublimate seas, ent kõigist kutsutud naistest osalevad uuringul siiski vähem kui pooled.

Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Kutsume kõiki naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. Võimalike rakumuudatuste varajane avastamine võimaldab ravi õigeaegselt alustada ning haigust saab sel moel edukamalt ravida – nii võib sõeluuring päästa inimese elu ning hoida tema elukvaliteeti.

Tänavu on sõeluuringule kutsutud kõik naised, kes on sündinud aastatel 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 ja 1991. Alates 2021. aastast on sõeluuringutele oodatud ka kõik ravikindlustamata naised, kes sünniaasta poolest uuringu sihtrühma kuuluvad.