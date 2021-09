Eksinud ⟩ Paaniline tormamine metsast välja ei too

Metsas, pilk maas, seente järgi edasi liikudes võib ühel hetkel avastada, et korv on küll head-paremat täis, kuid kodutee teadmata. Sügisega jõuabki kätte aeg, mil inimesed tihedamini metsa ära eksivad. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Minna Raun ütleb, et kaks tänavust juhtumit Saaremaal on olnud õnnelikud ning inimesed on pärast paaritunnist ekslemist politseiauto sireeni järgi metsast välja jõudnud.