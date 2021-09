NIMEKIRJAD ⟩ Valimistulle läheb 318 kandidaati

Ka Ruhnus astub valimistulle kolm nimekirja, kuid kõik need on valimisliidud. VL Ruhnlased paneb välja kolm, VL Ühine Ruhnu üheksa ja VL Meie Ruhnu kaheksa kandidaati. Seitsmele volikogu kohale pürgib seega kakskümmend kandidaati ehk konkurents on 2,85 inimest kohale.

Saaremaa vallas tuli pikima nimekirjaga välja Eesti Keskerakond – 64 kandidaati, valimisliidus Terve Saaremaa on 56 kandidaati, Isamaal 54, Reformierakonnal 44, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal 37, Eesti 200-l üheksa ja Eestimaa Roheliste nimekiri mahutab täpselt ühe kandidaadi. Kõige maskuliinsem on EKRE nimekiri, kus 30 mehe kõrvalt leiame seitse naist (19%). Eesti 200 nimekirjas on seitsme mehe kõrval kaks naist (22%), Isamaal on nimekirjas 17 naist (31,5%), Keskerakonnal 28 naist (43,8%), Reformierakonnal 20 naist (45,4%). Kõige feminiinsem on Terve Saaremaa nimekiri, kus naiste osakaal on suisa 60,7% (34 kandidaati).