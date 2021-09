Saaremaa Võrkpalliklubil on maksuameti ees võlgu 30 000 eurot, samas suurusjärgus ollakse võlgu ka mujal, eelkõige mängijatele.

Juulis klubi juhatuse ainsaks liikmeks saanud Ivar Alt ütles telefonis, et hõisata on veel vara, kuid ta tegeleb klubi elushoidmisega. Selleks on tal esmalt vaja tasuda kogu summa maksuametile. “Kui jumal annab, siis täna-homme saab ära makstud,” sõnas Alt, kes lubas seejärel teatada ka meeskonna mängijate ja treeneri nimed.