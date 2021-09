JUHTKIRI ⟩ Pole raha, pole klubi

Kahju, et Saaremaa võrkpalli üürike edulugu ei lõppenud õudse pauguga, selle asemel kestab jätkuvalt lõputu õudus. Hiilgavast klubist on saanud vare, mille otsa ees igavese võlglase tempel.

Suures pildis tõestas Saaremaa klubi lugu seda, et kui on raha, siis võib teha kõike ja ükskõik kus. Ainuüksi tahtest ja mõnest heast kohalikust mängijast ei piisa. Raha peab olema nii palju, et seda saab pikalt heleda leegiga põletada. Pole raha, pole klubi.