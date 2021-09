Ikka terit, neh! Mineva nädali olli sii jutuks, et Virtsus tuleb sur kange tiaduspäe. Neh sur vägev asi! Nädali alguses olli juba luotus suur, et suab internettis kua kampaline olla, aga põle! Oln tükkis üks va kratt, kis sial palgeroamatus vahest kiisikast tieb. Nõnna et kis tahab osa suaja, siis piab ikka ise katsuma üle Suure väena minna. Muuseumil mudud oo bussis kohti kua viel. Nõnna et võib nende kääst küsida ja nendega kampa lüia.