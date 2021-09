Keskkonnaamet ⟩ Loata püütud vähke ei jõua kokku lugedagi

"Saaremaa on üks Eesti vähirikkamaid piirkondi, seetõttu on siin ka rohkem ebaseadusliku püügiga seotud juhtumeid," tõdes keskkonnaameti Saaremaa järelevalvebüroo juht Jaak Haamer. "Loata püütud vähke pole Saaremaal võimalik kokku lugedagi, neid on meie keskkonnainspektorite kõigi kontrollkäikude peale tänavu augustis olnud tuhandeid."