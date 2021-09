Rannakalur Priit Rahnel tuli märtsis ühel päeval saunast. Läks garaaži ja kõndides keeras ennast kuidagi ühe jala peal. “Tõsine pauk käis,” meenutab Rahnel kanda läbinud tugevat valusähvatust. Korraks läks valu üle ja ta arvas juba, et on pääsenud ilma suurema jamata. Järgmisel hetkel taipas aga, et varvaste peale ta enam tõusta ei saa. Vaid kanna peale sai toetuda. Rahnel pöördus erakorralise meditsiini osakonda, sealt edasi viis tee operatsioonilauale ja järgnes pikk taastumine.