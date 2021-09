1977 avaldas ta baltisakslaste emigreerumisest Kanadasse raamatu “Seal, kus kasvavad kased”. Kõige selle kõrval tegeles Kuester bibliofiili ja genealoogina pidevalt Lääne-Eesti saari puudutava kirjanduse ja ajakirjanduse bibliograafia koostamisega, tulemuseks ligi 1400-leheküljeline käsikirjaline “Bibliography of the Western Estonian Islands” (1994), mis on kättesaadav ka Saare arhiivraamatukogus. Samas leiduvad ka kolmeköiteline suguvõsa kroonika (1970–76) ja 2011. a lõpetatud 500-leheküljeline autobiograafia.

Mõneti veelgi olulisem on u 500-säilikuline Tallinna tuntud fotograafi Richard Kirchhoffi (1896–1972) põhiliselt kultuurilooliste originaalfotode kollektsioon, mille too oli pildistanud 1943. aastal Saaremaal, Muhus ja Ruhnus. Kuester oli ostnud need millalgi pärast sõda Saksamaal. Kaks asjaolu teevad need pildid väga haruldaseks: piltniku lese kinnitusel on need ainueksemplarid, kuna negatiivid olid hävitatud, ning teiseks on okupatsiooniajast seda laadi fotosid üldse väga vähe.