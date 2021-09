Kiti talu peremees Mart Avarmaa on selles kaunis mereäärses külas koos perega tegutsenud 20 aastat. Tartust pärit ettevõtja ütles, et sõbral Jaan Õunapuul Tagarannal külas käies sai ta teada Kiti talu müügist. Uus omanik on vana taluhoone ja kõrvalhooned kenasti korda teinud. Mõnelegi neist on antud uus funktsioon.

Ehitusinseneri kutsega, aastaid restaureerimisfirmas töötanud Jaanus Tamkivi räägib saatejuhile, et talukompleks on filigraanselt korda tehtud. Ühtki kriitikanoolt ei saa siin lendu lasta, tõdeb Tamkivi.

Tillikna asub kaunis paigas.Väike väin loksub majast mõnesaja meetri kaugusel. Vanaperemees, agronoomikutsega Vambola Raev ütleb, et Tillikna on tema sünnikodu, mis nüüdeseks palju muutunud, muidugi kaunimaks. Stiilne mööbel, suures osas eelmisest sajandist pärit, kaunistab renoveeritud ja juurdeehitatud ruume. Vanaperemehe kunagises töötoas on püsiekspositsioon, mille Ivo koostanud. Sealsaab näha endisaegseid tööriistu. Mõned neist on Ivo sõnul praegugi veel kasutuses. Kõik selles talus on omal kohal. Hoov on pilkupüüdev, sisekujundus samamoodi.