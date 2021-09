27. augustil osales haridus- ja teadusminister Liina Kersna Hiiumaal õpetajate kogunemisel, kus rääkis ka haridusvaldkonna tulevikust. Minister tõi välja, et Eestis on 111 kooli, kus kolmandas kooliastmes õpib 30 või vähem last ning mida on liiga kulukas pidada. Just need on koolid, mis esmajärjekorras ohtu satuvad ning mida lähitulevikus võib oodata sulgemine. Teame ju varasemast kogemusest, et arengukava seab raamid, aga sellest sõltub omavalitsuste rahastamine hariduskulude katmiseks. Ehk algab eelpool mainitud “õppeasutuste võrgu korrastamine”.