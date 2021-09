LUGEJA KIRI ⟩ Hoidke orad tules!

Enamikul kandideerijatel on taga suured erakonnad, kes nende otsuseid vaieldamatult mõjutavad. Võib-olla oleks õige aeg valijatel selgeks saada, mida valimisperioodil üks või teine erakond pakub. Üks tõsiseid probleeme on praegu ja ka edaspidi kütuste- ja elektrihindade järsk tõus. Viimasel ajal tõuseb elektrihind iga päev. Millegipärast hakkasid hinnad järsku tõusma pärast viimast Eesti valitsuse vahetust.

Hinnatõusu põhjendatakse küll koroonasse nakatumise suurenemisega ja ka nakatumise vähenemisega. Põhjuseks sobib nii maailma turu naftahinna tõus kui ka hinna langus. Venemaalt ei sobi meil odavat elektrit osta, aga kui see Vene elekter tuleb meile Soome kaudu, on kõik ok.

Kuidas sai juhtuda, et meie inflatsioon on suurem meie naabrite omast? Meie oma Eesti riik on olnud juba 30 aastat, aga seni peab miinimumpalka saav täiskohaga töötaja nühkima kolm aastat, et saada juurde 1 pensionistaaži aasta. Tundub, et ei valitsus ega riigikogu vaevu nende probleemidega tegelema.