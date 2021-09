Meenutagem kasvõi üht kahe aasta tagust juhtumit. Vallavalitsus otsustas avalikku kasutusse võtta ja mustkatte alla panna teelõigu ühe kalakasvanduse juurde. See oli nii oluline objekt, et kohapeale viidi isegi Saaremaad külastanud toonane peaminister. Kõik ühe ettevõtte heaks. Kohaliku Keskerakonna mõjukas liider ei varjanudki, et tema tegi kalandusettevõtte jaoks lobi ning koalitsioonikaaslased toetasid. Poliitiline valik.

Selles valguses tundub, et Upa elanike probleem on õigesse erakonda kuuluva tuttava puudumine. Maksumaksjate ja kogukonna liikmetena panustavad nad kohalikku omavalitsusse täpselt samamoodi kui kalandusettevõtja.

Arusaadav, et vallavalitsus ei taha justkui luua pretsedenti, et kõik hakkaksid oma teid omavalitsuse kraesse lükkama. Paraku tuleb mõista, et pretsedent on juba ammu loodud ja praegune käitumine Upa elanikega kinnistabki inimestes arusaama, kuidas kõik taandub poliitilistele valikutele.