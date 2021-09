Küllap leidub neid, kes uudishimust aetuna säärase artikli avavad ning sel moel oma arvutisse vastiku viiruse tõmbavad. Kindlasti on mõnigi arvanud, et avab panga saadetud e-kirja ja avaldab “panga” palvel oma internetipanga paroolid. Kahtlustamata, et kirja on saatnud petised.