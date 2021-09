LOOTUSE AEG: Kui mõni kuu tagasi arvati, et seekordsed Saksamaa üldvalimised võidavad kas kristlikud demokraadid või rohelised, siis suve lõpp on toonud muudatusi. Vähemalt praegu näitavad avaliku arvamuse küsitlused, et võitjaks tulevad sotsid, kelle kantslerikandidaat on Olaf Scholz. Omaette küsimus on aga, milline valitsuskoalitsioon õnnestub tal võidu korral kokku panna. FOTO: Newstatesman.com