KÕRVITSAKOOGI HOOAEG: Toiduentusiast Anni jaoks on kõrvits üks lemmikuist. FOTO: Erakogu

Kõrvits on üks minu lemmik-köögivilju, kuna selle kasutusampluaa on väga lai. Magustoitudest soolaste roogadeni, kõrvitsaga saab kogu toidulaua rikkalikult kaetud. Õunakoogi kõrvale proovi sel aastal teha mahedat kõrvitsakooki. Kõrvitsa magusus on balansseeritud rikkaliku kaneeli, kardemoni ja ingveriga, serveeri seda kooki kas vahustatud vähemagusa vahukoore või vaniljejäätisega.