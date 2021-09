Lisaks sellele, et omaaurutatud, -keedetud, -hapendatud ja -marineeritud kraam on maitsev, leidub selles “keemiat” palju vähem kui kaupluses müüdavates toodetes. Hoidistajate sõnul on tänavu erakordne aasta – vähemalt Saaremaal. Viljapuud aedades on lookas ja metsad seeni täis.