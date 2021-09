Parim regionaalne praktikapakkuja on Incap

“Võtame praktikante hea meelega vastu, sest praktika annab noortele võimaluse saada töökogemusi nende õppekavaga seotud valdkonnas ja veenduda, et tegemist on õige karjäärisuunaga. Vahel jätkubki nendesamade praktikantide karjäär pärast kooli lõpetamist Incapis ehk tegemist on ka meie ettevõtte jaoks kasuliku viisiga endale potentsiaalseid säravaid superstaare leida,” ütles Incap Estonia juht Greg Grace.