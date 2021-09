HAIGLA OTSIB ARSTE ⟩ Loetelu juurde vajatavatest arstidest on Saaremaal pikk

SA Kuressaare Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli andmeil on haiglal tarvis näiteks sisehaiguste arsti, psühhiaatrit, intensiivravi arsti, gastroenteroloogi, neuroloogi, reumatoloogi ning veel üht silmaarsti.

“Kuigi meie partnerid on suurepärased, võiks Kuressaare haiglal olla ka oma kõrva-nina-kurguarst,” leidis Kõlli. “Mida rohkem on Saaremaal resideeruvaid spetsialiste, seda parem on arstiabi kättesaadavus.”